Унесенный ураганом в океан мужчина выжил благодаря холодильнику

Береговая охрана США сообщила о спасении унесенного ураганом в океан мужчины

Унесенный ураганом «Милтон» в океан мужчина выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику. Об этом со ссылкой на заявление береговой охраны США сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что пострадавшего, обозначенного как капитан Дейв, спас экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами примерно в 48 километрах от Лонгбоут-Ки.

«Команда воздушного судна доставила мужчину в больницу города Тампа для дальнейшего лечения после того, как он был обнаружен цепляющимся за холодильник в спасательном жилете», — указывается в сообщении.

Ранее в штате Флорида, США, одноногий мужчина решил пережить разрушительный ураган «Милтон» в лодке. Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться, поскольку положился на божью помощь. Он отказался от предложения властей вывезти его из города Тампа перед катастрофой.