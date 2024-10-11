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08:04, 11 октября 2024Экономика

В Британии сообщили о критическом сокращении популяции диких животных

ZSL: популяция диких животных в мире сократилась на 73 процента с 1970 года

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

С 1970 года популяция диких животных сократилась на 73 процента и приблизилась к критической отметке. Об этом сообщает Лондонское зоологическое общество (ZSL).

Организация провела анализ состояния популяций около 5,5 тысяч видов диких животных с 1970 по 2020 год. Утверждается, что хуже всего ситуация обстоит в странах Карибского бассейна и Латинской Америки — там популяция диких животных за 50 лет сократилась на 95 процентов.

Следом идут Африка (76 процентов), Азия и Тихоокеанский регион (60 процентов), Северная Америка (39) и Европа (35). По мнению главы ZSL Мэттью Гулда, подобное сокращение численности диких животных свидетельствует о приближении к критической точке, что грозит уничтожением природного разнообразия.

Ранее сообщалось, что ленивцы, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут столкнуться с угрозой вымирания из-за изменения климата. К 2100 году, с прогнозируемым повышением температуры от 2-6 градусов Цельсия, высокогорные ленивцы могут столкнуться с серьезной метаболической нагрузкой из-за их ограниченной способности перерабатывать энергию.

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      Артём Верейкин
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