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15:39, 1 октября 2024Наука и техника

Ленивцы столкнулись с угрозой вымирания

PeerJ: ленивцы столкнулись с угрозой вымирания

Фото: Javier Mazzeo / Unsplash

Ленивцы, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут столкнуться с угрозой вымирания из-за изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

Ученые, изучающие метаболическую реакцию ленивцев на повышение температуры, обнаружили, что энергетические ограничения этих животных могут сделать их выживание невозможным к концу столетия, особенно для высокогорных популяций.

Для проведения исследования был использвоан метод косвенной калориметрии, которая позволяет измерять потребление кислорода и температуру тела ленивцев в условиях, имитирующих прогнозируемые изменения климата. Это дало возможность оценить, как метаболизм ленивцев реагирует на увеличение температуры.

Результаты показали, что высокогорные ленивцы испытывают резкое увеличение скорости метаболизма в состоянии покоя (RMR) при повышении температуры. В то же время ленивцы из низин, которые лучше адаптированы к более высоким температурам, реагируют на повышение температуры, инициируя метаболическую депрессию, чтобы выжить в условиях тепла.

К 2100 году, с прогнозируемым повышением температуры от 2-6 градусов Цельсия, высокогорные ленивцы могут столкнуться с серьезной метаболической нагрузкой из-за их ограниченной способности перерабатывать энергию.

Медленная скорость пищеварения ленивцев, которая в 24 раза медленнее, чем у других травоядных животных схожего размера, представляет собой дополнительную проблему. Увеличение метаболических потребностей из-за изменения климата не может быть легко компенсировано увеличением потребления пищи, что затрудняет поддержание энергетического баланса для ленивцев.

В заключение, результаты исследования подчеркивают необходимость срочных мер по сохранению популяции ленивцев, особенно в высокогорных регионах, от последствий изменения климата. Исследовательская группа призывает к дальнейшему изучению адаптивных стратегий и политик сохранения, которые могут помочь смягчить риски, с которыми сталкиваются ленивцы в условиях быстро теплеющего мира.

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      Александр Еникеев
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