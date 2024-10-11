В Германии полиция начала масштабную операцию из-за поджогов

Полиция проводит масштабную операцию в Крефельде после задержания поджигателя

Полиция проводит масштабную операцию в немецком городе Крефельд после задержания поджигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители получили сообщения о трех пожарах, после чего было принято решение начать операцию. Подозреваемого в совершении поджогов задержали, открыв по нему огонь. Личность преступника пока не установлена.

Об инциденте ранее писало издание Bild. Сообщалось, что мужчина пытался поджечь кинотеатр. После встречи с полицией он получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

До этого в городе Зиген на западе Германии женщина ранила ножом пять человек в автобусе. В результате нападения три человека находятся в критическом состоянии.