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23:33, 10 октября 2024Мир

В Германии полиция открыла огонь по пытавшемуся поджечь кинотеатр мужчине

Bild: в немецком Крефельде полиция ранила мужчину, пытавшегося поджечь кинотеатр

Фото: Vifogra GmbH / Paul / Reuters

В немецком городе Крефельд мужчина попытался поджечь кинотеатр, но злоумышленнику помешали полицейские, открыв по нему огонь. О происшествии рассказала газета Bild.

Сообщается, что мужчина тяжело ранен. Другие подробности случившегося пока не известны.

Ранее мужчина напал на людей с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».

Им оказался 26-летний сириец, прибывший в страну в 2022 году как беженец. Он сдался полиции через сутки после атаки.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государства» (ИГ).

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      Марина Совина
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