В Германии полиция открыла огонь по пытавшемуся поджечь кинотеатр мужчине

В немецком городе Крефельд мужчина попытался поджечь кинотеатр, но злоумышленнику помешали полицейские, открыв по нему огонь. О происшествии рассказала газета Bild.
Сообщается, что мужчина тяжело ранен. Другие подробности случившегося пока не известны.
Ранее мужчина напал на людей с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».
Им оказался 26-летний сириец, прибывший в страну в 2022 году как беженец. Он сдался полиции через сутки после атаки.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государства» (ИГ).