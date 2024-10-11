В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем

Reuters: глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин не хочет говорить с Шольцем

Президент России Владимир Путин не хочет говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем по телефону, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова передает агентство Reuters.

«Он [Путин] отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — рассказала немецкий министр.

Ранее стало известно, что большинство опрошенных немецких граждан выступают за переговоры Шольца и Путина. За проведение телефонного разговора двух лидеров высказались 59 процентов респондентов, против выступили 26 процентов, а 15 процентов — воздержались от ответа.