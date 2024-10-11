В Германии случился скандал из-за отказа регистрировать беженцев с Украины

Bild: мэр немецкого города отказался регистрировать беженцев с Украины

Мэр немецкого курортного горда Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке попал в скандал из-за отказа регистрировать новых беженцев с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Недавно в местную администрацию обратились еще 30 украинцев, нуждающихся в регистрации, и это вызвало негодование мэра. Фундке заявил, что город больше не сможет принимать людей, ссылаясь на переполненность местных школ и детских садов», — пишет издание.

При этом управляющий делами города в администрации мэрии Маркус Кляйнман настаивает, что в соответствии с федеральным законом Фундке обязан регистрировать всех новоприбывших беженцев.

Сам Фундке считает, что администрации соседних муниципалитетов должны равномерно распределить между собой ответственность за регистрацию украинских беженцев. По его словам, подобных шагов предпринято не было, а Бад-Грисбах, уже принявший накануне 100 украинцев, не справляется с наплывом беженцев.

Ранее стало известно, что Германия планирует ужесточить правила получения пособия по безработице. Сокращение выплат может коснуться и беженцев с Украины.