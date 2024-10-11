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15:18, 11 октября 2024Мир

В Германии случился скандал из-за отказа регистрировать беженцев с Украины

Bild: мэр немецкого города отказался регистрировать беженцев с Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Мэр немецкого курортного горда Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке попал в скандал из-за отказа регистрировать новых беженцев с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Недавно в местную администрацию обратились еще 30 украинцев, нуждающихся в регистрации, и это вызвало негодование мэра. Фундке заявил, что город больше не сможет принимать людей, ссылаясь на переполненность местных школ и детских садов», — пишет издание.

При этом управляющий делами города в администрации мэрии Маркус Кляйнман настаивает, что в соответствии с федеральным законом Фундке обязан регистрировать всех новоприбывших беженцев.

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Сам Фундке считает, что администрации соседних муниципалитетов должны равномерно распределить между собой ответственность за регистрацию украинских беженцев. По его словам, подобных шагов предпринято не было, а Бад-Грисбах, уже принявший накануне 100 украинцев, не справляется с наплывом беженцев.

Ранее стало известно, что Германия планирует ужесточить правила получения пособия по безработице. Сокращение выплат может коснуться и беженцев с Украины.

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      Глеб Бажуткин
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