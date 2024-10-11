Депутат Швыткин: угрозы Польши атаковать Петербург являются провокацией

Угроза бывшего главы генштаба Польши Раймунда Анджейчака о нападении на Санкт-Петербург в случае перехода Российской армией границы с Литвой — провокация и проявление русофобской политики. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Известиями».

Накануне польский политик отметил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, и они будут использованы в случае возможной войны против России. Кроме того, Анджейчак добавил, что конфликт на Украине дает время соседним странам подготовиться к вооруженному столкновению с Россией.

В свою очередь Швыткин подчеркнул, что западным политикам следует изменить свою риторику в пользу построения нового многополярного мира с учетом интересов всех государств.

Ранее 14 членов Североатлантического альянса, в числе которых лидируют Польша и Эстония, значительно подняли оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине. Совокупный объем трат стран, входящих в «восточный фланг НАТО», теперь составляет более 70 миллиардов долларов.