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22:49, 11 октября 2024Мир

В Госдуме назвали угрозу Польши атаки Петербурга провокацией

Депутат Швыткин: угрозы Польши атаковать Петербург являются провокацией

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Угроза бывшего главы генштаба Польши Раймунда Анджейчака о нападении на Санкт-Петербург в случае перехода Российской армией границы с Литвой — провокация и проявление русофобской политики. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Известиями».

Накануне польский политик отметил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, и они будут использованы в случае возможной войны против России. Кроме того, Анджейчак добавил, что конфликт на Украине дает время соседним странам подготовиться к вооруженному столкновению с Россией.

В свою очередь Швыткин подчеркнул, что западным политикам следует изменить свою риторику в пользу построения нового многополярного мира с учетом интересов всех государств.

Ранее 14 членов Североатлантического альянса, в числе которых лидируют Польша и Эстония, значительно подняли оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине. Совокупный объем трат стран, входящих в «восточный фланг НАТО», теперь составляет более 70 миллиардов долларов.

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      Юлия Мискевич
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