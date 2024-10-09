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08:55, 9 октября 2024Мир

Россию назвали причиной для рекордного повышения расходов восточных членов НАТО

Bloomberg: 14 членов НАТО подняли оборонные расходы из-за успехов РФ на Украине

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

14 членов НАТО, в числе которых лидируют Польша и Эстония, значительно подняли оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине и необходимости масштабной замены техники, которая ранее стояла на их вооружении и впоследствии была отправлена в рамках военной помощи Украине. Такую причину со ссылкой на военных аналитиков назвало агентство Bloomberg.

Согласно обновленным данным, совокупный объем трат стран, входящих в «восточный фланг НАТО», теперь составляет более 70 миллиардов долларов, практически у всех государств статья оборонных расходов уже превышает установленный ранее минимальный лимит в 2 процента от ВВП.

Например, одна лишь Польша уже потратила более 10 миллиардов долларов на будущие поставки более 1,3 тысячи танков производства Южной Кореи и США, 100 американских ударных вертолетов AH-64E Apache, а также компонентов для батарей ПВО Patriot. Детали сделок остальных стран «восточного фланга» остаются недоступными для общественности.

«Насколько сильному давлению подвергнутся государственные бюджеты региона, станет ясно позднее в этом году, когда государства-члены НАТО представят свои новые планы обороны, включая обязательства по расходам до 2044 года», — резюмировали обозреватели агентства.

8 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «остается наиболее прямой и существенной угрозой для НАТО и для Финляндии» в частности. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко ранее отметил, что США, будучи неформальным лидером альянса, используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире.

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      Виктория Кондратьева
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