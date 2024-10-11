В Госдуме заявили о потере доминирования США и Евросоюза

Спикер Госдумы Володин заявил о потере доминирования США и Евросоюза

США и Евросоюз начали терять свое доминирование. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению российского политика, чтобы продолжить «править миром», США и страны Европы «реализуют проект "Расчеловечивание"». Володин допустил, что главной целью этой миссии служит то, чтобы «люди перестали быть людьми».

«Это не ново. Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности», — написал спикер Госдумы.

Володин считает, что на Западе делается все для того, чтобы человек остался наедине с миром. Людей стремятся лишить памяти, морали, понятия греха, сочувствия и сострадания, отметил политик.

«То, ради чего существует человечество, — продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры — намеренно блокируется», — подчеркнул он.

Ранее Володин рассказал, что отказ женщины от рождения детей не попадает под закон о чайлдфри.