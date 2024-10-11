В Кремле оценили возможность посредничества Илона Маска

Песков: от Илона Маска не поступало предложений о посредничестве с США

Россия не получала от американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал Shot.

«Не знаю. Пока никаких признаков для этого он не передавал. Поэтому вряд ли», — рассказал представитель Кремля.

13 сентября Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. В частности, он отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине.

Пользователь написал в публикации, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут третью мировую войну» в предстоящие выходные, а также санкционируют атаки вглубь территории России. Маск добавил, что у него «плохое чувство по поводу этого».