Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 11 октября 2024Мир

В Кремле оценили возможность посредничества Илона Маска

Песков: от Илона Маска не поступало предложений о посредничестве с США

Фото: David Swanson / Reuters

Россия не получала от американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал Shot.

«Не знаю. Пока никаких признаков для этого он не передавал. Поэтому вряд ли», — рассказал представитель Кремля.

13 сентября Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. В частности, он отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине.

Пользователь написал в публикации, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут третью мировую войну» в предстоящие выходные, а также санкционируют атаки вглубь территории России. Маск добавил, что у него «плохое чувство по поводу этого».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

      Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

      Иностранцы объяснили нежелание ехать в Россию фразой «рискованно, танки по улицам ездят»

      Стал известен второй соперник сборной России по футболу в ноябре

      Российская учительница раздвинула ноги в танце у шеста и попала на видео

      В России завершат испытания наплавного железнодорожного моста для армии

      Москвичам назвали сроки перехода на зимнюю резину

      Вор в законе Владимир Жураковский Пухлый предстанет перед российским судом

      Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

      Турция ввела пошлины на один российский товар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше