«Плохое чувство». Маск ответил на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск обеспокоился словами Путина

Маск отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в публикации, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут Третью мировую войну» в предстоящие выходные, а также санкционируют атаки вглубь территории России.

У меня плохое чувство по поводу этого Илон Маск миллиардер

Пользователь добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что Вашингтон «дал Украине добро» на нанесение ударов по территории России с применением ракет западного производства.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — обещал Блинкен.

Президент предупредил НАТО о последствиях ударов по территории России

Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в кризис. По его мнению, это решение способно изменить «всю природу конфликта».

Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

НАТО не следует игнорировать слова Путина по Украине, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он назвал заявление российского лидера очень серьезным предупреждением. «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», — отметил дипломат.

США допустили удары ВСУ вглубь России при одном условии

Британская газета The Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Однако техника должна быть французского или британского производства, но не американского.

По мнению журналистов, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, поскольку американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

Американский политолог Гилберт Доктороу предположил, что США хотят разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, поскольку страна демонстрирует успехи в зоне боевых действий. «Первоначальная позиция Штатов и причина ее изменения связаны с успехами русских на линии фронта в Донбассе в течение последних нескольких недель», — отметил он.

Однако решение Вашингтона может повлечь за собой серьезные риски, предупредил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис. По его мнению, страна «в буквальном смысле играет с огнем», предпринимая подобные шаги.