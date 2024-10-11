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15:07, 11 октября 2024Россия

В Крыму призвали отказаться от термина «новые регионы»

Глава Крыма Аксенов призвал отказаться от «новых регионов» в пользу исторических

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов призвал отказаться от использования термина «новые регионы», говоря о Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. По его мнению, они являются историческими территориями России, передает РИА Новости.

Аксенов объяснил, почему нужно применять это понятие. Он напомнил, что данные территории были в составе СССР.

«Исторически российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить», — заявил глава Крыма, выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

До этого Аксенов рассказал, что сухопутная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) гарантированно не угрожает региону.

Он заверил, что все силовые ведомства Крыма работают «как один кулак», и их координация происходит в течение нескольких минут после любого события.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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