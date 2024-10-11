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12:19, 11 октября 2024Бывший СССР

В МИД Украины прокомментировали сообщения о готовности к прекращению огня

МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины опровергли сообщения о готовности правительства страны к прекращению огня. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвучены в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам», — указано в сообщении.

Как добавили в украинском МИД, единственным для республики путем остается «формула мира» президента Владимира Зеленского.

Ранее газета Corriere della Sera заявила о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта. Как сообщает издание, поездки Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий вступления республики в ЕС.

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      Валентин Карант
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