Зеленский: Украина не обсуждала с Западом прекращение огня

Украина не обсуждала с Западом прекращение огня в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, приостановка вооруженного противостояния в обмен на гарантии вступления в Европейский Союз (ЕС) не была в повестке переговоров с Западом.

«Сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — заявил политик.

Ранее газета Corriere della Sera заявила о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта. Как сообщает издание, поездки Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий вступления республики в ЕС.