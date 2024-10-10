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19:46, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня

Зеленский: Украина не обсуждала с Западом прекращение огня

Фото: Mina Kim / Reuters

Украина не обсуждала с Западом прекращение огня в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, приостановка вооруженного противостояния в обмен на гарантии вступления в Европейский Союз (ЕС) не была в повестке переговоров с Западом.

«Сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — заявил политик.

Ранее газета Corriere della Sera заявила о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта. Как сообщает издание, поездки Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий вступления республики в ЕС.

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      Алевтина Запольская
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