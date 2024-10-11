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18:04, 11 октября 2024Силовые структуры

В Москве после рейда сотни мигрантов привлекли к административной ответственности

Росгвардия: в Москве 350 мигрантов привлечены к ответственности за нарушения

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной миграции в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте оказали силовую поддержку коллегам из УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024». В результате рейда было пресечено 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме того, 350 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на ее территории.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества оперативники доставили в отдел полиции 538 иностранцев.

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      Екатерина Кашурникова
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