В Москве после рейда сотни мигрантов привлекли к административной ответственности

Росгвардия: в Москве 350 мигрантов привлечены к ответственности за нарушения

Сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной миграции в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте оказали силовую поддержку коллегам из УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024». В результате рейда было пресечено 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме того, 350 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на ее территории.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества оперативники доставили в отдел полиции 538 иностранцев.