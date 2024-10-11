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14:26, 11 октября 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о рецидиве преступлений бывших заключенных после СВО

МВД: тюменские осужденные после СВО снова совершают преступления

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тюменские участники специальной военной операции (СВО), заключившие контракты во время отбытия наказания в местах лишения свободы, после возвращения вновь совершают преступления. Об этом заявил заместитель начальника регионального управления МВД Евгений Козлов, обнародовав статистические данные на круглом столе в областной думе, передает URA.RU.

По данным ведомства, с мая 2023 по октябрь 2024 года 378 тюменцев, вернувшихся с СВО, совершили 128 преступлений. Чаще всего бывшие военные идут на кражи — зарегистрировано 65 случаев за указанный период.

Все участники СВО — бывшие заключенные — находятся на обязательно контроле у сотрудников полиции после возвращения из зоны боевых действий.

10 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима жителю Алексею Исакову, обвиняемому в расправе над мужчиной в ресторане и незаконном хранении оружия. Прокурор попросил суд учесть обстоятельства, смягчающие вину: прохождение Исаковым службы на СВО, серьезные ранения, несовершеннолетних детей.

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      Любовь Ширижик
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