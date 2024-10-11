В офисе Зеленского ответили на вопрос о разрешении бить вглубь России

Советник ОП Украины Подоляк: мы имеем право бить вглубь России любым оружием

В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского уверены, что Киев имеет право бить вглубь России любым оружием без западного разрешения. Об этом в интервью с Die Welt заявил советник ОП Михаил Подоляк.

«Это не вопрос разрешения. По международному праву мы ведем оборонительную войну и имеем право напасть на "страну-агрессора" любым оружием», — заявил Подоляк.

Он добавил, что не может прямо ответить на вопрос, было ли дано разрешение на удары вглубь России, и выразил уверенность, что это будет понятно исходя из дальнейшего развития конфликта.

Ранее Подоляк высказался о необходимости «с боем выбивать» помощь Запада для Украины. По его словам, переговоры с союзниками напоминают работу с людьми, которые привыкли не принимать решения.