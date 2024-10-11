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19:15, 11 октября 2024Мир

В ООН призвали Афганистан пересмотреть политику в отношении девочек

Миссия ООН призвала Афганистан пересмотреть политику по запрету обучения девочек

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала власти Афганистана пересмотреть политику, которая запрещает учиться девочкам старше 12 лет. С таким заявлением выступила специальный представитель генерального секретаря ООН и глава UNAMA Роза Отунбаева в честь Международного дня девочек, сообщается на официальном сайте миссии.

«В Афганистане мы отмечаем этот важный день — Международный день девочек — с большой грустью. Прошло уже 1120 дней с тех пор, как власти государства запретили девочкам старше 12 лет учиться. Это означает, что уже более трех лет упускаются возможности не только для миллионов девочек, но и для их семей и всей страны», — отметил спецпредставитель.

Отунбаева призвала власти Афганистана изменить курс в отношении этой политики «ради благополучия всей страны». Кроме того, она пообещала девочкам и женщинам государства, что в ООН «не перестанут выступать в их защиту, даже если их попытаются заставить замолчать».

26 сентября стало известно, что Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин.

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      Дарья Устьянцева
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