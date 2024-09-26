Германия подаст в суд на «Талибан» из-за дискриминации женщин

NYT: несколько стран подадут иск против «Талибана» из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин. Об этом передает The New York Times (NYT).

«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует проконсультироваться по вопросу дискриминации женщин правительством талибов со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны хотят инициировать третейское разбирательство, если за определенный срок талибы не предпримут никаких шагов для улучшения ситуации. Также может быть задействован Международный суд ООН в Гааге», — передает издание.

В частности, страны обвиняют «Талибан» в «грубых и систематических нарушениях» конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

23 августа «Талибан» ввел запрет на появление женщин на публике с непокрытым лицом.

С момента прихода к власти «Талибан» уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, а также упразднил парикмахерские и салоны красоты по всей стране.