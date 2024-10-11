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11:04, 11 октября 2024Бывший СССР

В Раде предрекли новые повышения налогов на Украине

Депутат Рады Камельчук: повышение налогов на Украине не станет последним
Юрий Камельчук

Юрий Камельчук. Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нынешнее повышение налогов на Украине не станет последним. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук в интервью изданию «Новости.LIVE».

Камельчук прокомментировал законопроект о повышении налогов во время военного положения на Украине. Он предрек новые повышения из-за нехватки денег на военные расходы.

«Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем», — высказался политик. Депутат понадеялся, что после отмены военного положения повышение налогов также будет отменено.

10 октября Рада в целом приняла закон о повышении налогов. При этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк отметил, что законопроект существенно изменили перед принятием.

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