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07:57, 11 октября 2024Россия

В России дети искусали трехлетнюю девочку в детсаду

В Октябрьском округе Омска дети искусали трехлетнюю девочку в саду

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Омске дети искусали трехлетнюю девочку в детском саду. Об этом сообщила прокуратура Омской области в Telegram-канале.

Девочка получила травмы в детсаду в №23 Октябрьском округе Омска. Как уточнил Telegram-канал Mash Siberia, у ребенка остались сильные укусы на спине, руках, животе и одной ноге. В момент случившегося, по предварительным данным, дети могли находиться без присмотра.

Прокуратура после случившегося начала проверку. Проверку также начали в самом детском саду.

Ранее в Мурино Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада «Эрудит».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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