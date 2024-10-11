В России дети искусали трехлетнюю девочку в детсаду

В Октябрьском округе Омска дети искусали трехлетнюю девочку в саду

В Омске дети искусали трехлетнюю девочку в детском саду. Об этом сообщила прокуратура Омской области в Telegram-канале.

Девочка получила травмы в детсаду в №23 Октябрьском округе Омска. Как уточнил Telegram-канал Mash Siberia, у ребенка остались сильные укусы на спине, руках, животе и одной ноге. В момент случившегося, по предварительным данным, дети могли находиться без присмотра.

Прокуратура после случившегося начала проверку. Проверку также начали в самом детском саду.

Ранее в Мурино Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада «Эрудит».