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15:49, 26 сентября 2024Россия

В России четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в детсаду

В Ленобласти четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете детсада

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Мурино Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада «Эрудит». Об этом пишет 78.ru.

Накануне родители привели девочку в дошкольное учреждение, однако около полудня юная россиянка оказалась в больнице. Врачи диагностировали у ребенка ожоги ягодиц второй степени. Мать пострадавшей отметила, что воспитатели ничего не смогли ей рассказать о случившемся. Родительница подчеркнула, что ежемесячно платит за посещение детсада 15,5 тысячи рублей, но, по ее мнению, за дошкольниками там никто не следит.

«Когда малышка пожаловалась на ожоги, ей сказали: "Если пройдет, придешь завтра. А не пройдет, то останешься дома"», — поделилась женщина.

Она была шокирована подобным отношением к ребенку. Сотрудники полиции уже заинтересовались инцидентом в детсаду и начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ воспитательница детского сада ударила воспитанницу тарелкой по лицу за отказ есть.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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