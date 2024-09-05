В России воспитательница детсада ударила девочку по лицу тарелкой за отказ есть

В столице Бурятии Улан-Удэ воспитательница детского сада ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По словам родителей ребенка, от действий педагога пострадала не только их дочь, но и другие дети. Якобы работница детсада постоянно избивала воспитанников. Об этом стало известно после просмотра записей установленных в учреждении камер.
В отношении 50-летней воспитательницы возбуждено уголовное дело.
Ранее москвичку приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы за сеансы экзорцизма над двухлетним сыном. Она истязала ребенка во время обрядов «очищения».