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08:52, 5 сентября 2024Россия

В России воспитательница детсада ударила девочку по лицу тарелкой за отказ есть

В Бурятии воспитательница детсада ударила по лицу отказавшуюся есть девочку

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В столице Бурятии Улан-Удэ воспитательница детского сада ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По словам родителей ребенка, от действий педагога пострадала не только их дочь, но и другие дети. Якобы работница детсада постоянно избивала воспитанников. Об этом стало известно после просмотра записей установленных в учреждении камер.

В отношении 50-летней воспитательницы возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичку приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы за сеансы экзорцизма над двухлетним сыном. Она истязала ребенка во время обрядов «очищения».

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      Алан Босиков
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