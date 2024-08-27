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19:02, 27 августа 2024Силовые структуры

Москвичке вынесли приговор за проведение обрядов экзорцизма над двухлетним сыном

В Сочи вынесли приговор матери, проводившей обряды экзорцизма над 2-летним сыном

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к одному году и однному месяцу лишения свободы москвичку, проводившую обряды экзорцизма над маленьким сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина признана виновной по пункту «г» части 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, мать поселилась в апартаментах Сочи с двухлетним сыном. Она истязала ребенка, проводя над ним обряды «очищения».

Ранее стало известно, что во Владикавказе возбудили дело против воспитательницы, сломавшей руку двухлетнему мальчику.

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