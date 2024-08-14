СКР возбудил дело против сломавшей руку мальчику воспитательницы

Во Владикавказе возбудили дело против воспитательницы, сломавшей руку мальчику

Во Владикавказе возбудили дело против воспитательницы, сломавшей руку двухлетнему мальчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Северная Осетия.

Дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео, на котором педагог берет ребенка за руку и оттаскивает его в сторону. Когда в детсад пришла мать мальчика, воспитательница пожаловалась ей на плач и рекомендовала проверить руку. Россиянка последовала совету воспитательницы и обратилась в больницу, где у ее сына диагностировали перелом плечевой кости.