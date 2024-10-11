В России предложили вернуть обязательный техосмотр

«Известия»: страховщики выступили за возвращение обязательного техосмотра в РФ

Обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Эксперты сообщили «Известиям», что возвращение техосмотров — это назревшая необходимость, как и реформирование системы ТО.

Согласно информации «Автостата», средний возраст легковых машин в России составляет 15 лет, почти 70 процентов всех легковых авто имеют возраст 10 лет.

По словам участника Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессора автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислава Евтюкова, при этом нужно обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных, в том числе коммерческих структур. «Опыт со страховыми компаниями показал еще более удручающий опыт», — добавил он.

В АТИ указали, что пристальное внимание следует уделять системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность: элементам подвески, удерживающим устройствам, тормозным системам и рулевому управлению.

Ранее стало известно, что до 20 декабря в регионах России установят новые тарифы на процедуру техосмотра автомобилей. Индексированные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.