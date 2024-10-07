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09:50, 7 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании техосмотра машин

«Ъ»: цены на техосмотр в регионах РФ повысят в среднем на 7,3–7,4 процента
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

До 20 декабря в регионах России установят новые тарифы на процедуру техосмотра автомобилей. О подорожании услуги предупреждает «Коммерсантъ».

Индексированные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. Так, власти Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областей, Ставропольского края, Тюменской и Самарской областей и Республики Мордовия повысили стоимость техосмотра на 7,3-7,4 процента. Дешевле всего услуга в Тюменской области (1096 рублей), а дороже — в Амурской области (1694 рублей).

Техосмотр обязателен в случае постановки на учет и перерегистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, которые старше четырех лет и были куплены на вторичном рынке. Также прохождение техосмотра требуется при внесении изменений в конструкцию машины.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, спрос на техосмотр может вырасти из-за повышения утильсбора и увеличения цен на новые автомобили. Это может привести к росту продаж на вторичном рынке и большему числу перерегистраций старых авто в ГИБДД — на фоне спроса вырастет и цена.

Ранее в России приняли решение о проведении 12-месячного эксперимента по проверке полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Все едущие по улицам автомобили будут фотографироваться дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, имеющая доступ к системе страхования, начнет сверять данные по номерам автомобилей на фотографиях с базой по полисам.

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      Вячеслав Агапов
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