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18:33, 11 октября 2024Россия

В России прокомментировали идею отказаться от термина «новые регионы»

Сенатор Джабаров поддержал идею отказаться от термина «новые регионы»
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Россиянам стоит отказаться от термина «новые регионы» в контексте Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова.

«Я согласен абсолютно. (...) Это наша земля, российская. Она всегда была наша. Только благодаря волюнтаристским решениям сначала большевиков, потом Хрущева, когда Крым подарили Украине, которая никогда не владела этими землями. Поэтому говорить, что это новые регионы, на самом деле для них даже обидно. Это не новые регионы, это вернувшиеся регионы в Россию-матушку», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от термина «новые регионы» в отношении четырех субъектов, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. По его словам, это исторические российские земли.

«Исторически российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить», — заявил глава Крыма, выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

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      Варвара Кошечкина
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