В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

Депутат Журова: скорее всего, медиатором между РФ и Украиной станет страна БРИКС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о нежелании президента России Владимира Путина общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам депутата, это может быть связано с разными позициями глав государств.

Кто-то придумал и началось, что якобы планируется встреча, телефонный разговор и еще что-то. Надумав это, двух лидеров и их пресс-секретарей вынудили это комментировать, а они не собирались ни говорить, ни встречаться, а все на прежнем уровне Светлана Журова депутат Госдумы

«Ряд политиков пытались выполнить роль миротворцев, переговорщиков, медиаторов между Россией и Украиной, но я совершенно убеждена, что им не будет ни один европейский политик. Скорее всего, это будет кто-то из стран БРИКС, кто тоже предлагал помощь в этом смысле. (...) А что еще нам обсуждать с Германией. Конечно, это мирные переговоры и приближение НАТО к нашим границам. Понятно, что никакой Шольц не собирается с Путиным это обсуждать», — сказала депутат.

Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Владимир Путин не хочет общаться с Олафом Шольцем. «Он [Путин] отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — сказала она.