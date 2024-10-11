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12:52, 11 октября 2024Экономика

В России стало не хватать одного вида помещений

FM Logistic: доля свободных складов в России упала ниже одного процента

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Одна из причин роста цен в России на потребительские товары — это дефицит складских помещений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка и ретейлеров.

Так, по информации консалтинговой компании NF Group, доля свободных площадей упала до минимума по всей стране и оказалась не выше процента. В FM Logistic полагают, что речь идет о величине в полпроцента. Управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов сказал, что данный показатель ушел на околонулевой уровень при растущем спросе.

В Boxberry сообщили, что в столице и Подмосковье всего от 0,4 до 0,8 процента свободных складских площадей, причем в основном они находятся в труднодоступных районах.

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Есть мнение, что неудовлетворенный спрос на данный вид помещений в 2024–2025 годах составит 9,7 миллиона квадратных метров. Как следствие, дорожает их аренда. Как заявил коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев, сейчас речь идет о 10–12 тысячах рублей за квадратный метр в год. В 2022 году аренда обходилась примерно в пять тысяч рублей.

По его словам, дефицит складских площадей ухудшает логистику и ведет к задержкам в доставке. Возникают сложности в хранении и управлении запасами, а это ведет к подорожанию товаров для конечного потребителя.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе продолжают увеличиваться заработные платы складских работников. Причина — острый кадровый дефицит. По всем позициям рост составил 10 процентов. Наиболее сильный спрос наблюдается на линейный персонал, которому, по данным за июль, обещают платить до 93 тысячи рублей.

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