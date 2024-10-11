В России ухудшились условия кредитования

«Эксперт РА»: в России может замедлиться выдача потребительских кредитов

До конца года выдача потребительских займов в России может замедлиться по сравнению с нынешними темпами. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, данный сегмент кредитования охлаждается на фоне регуляторных ограничений Банка России. Он оценил наблюдаемое сокращение как довольно резкое, но подчеркнул, что потребность россиян в таких ссудах вовсе не снизилась. Сказывается высокая ключевая ставка и ограничения, введенные Центральным банком. В таких условиях кредитные организации повышают требования к клиентам и ухудшают условия кредитования.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков нашел охлаждение потребкредитования нормальным явлением. Он считает, что в результате рынок станет более спокойным.

«Серьезного снижения потребительского кредитования не произойдет, и это связано с тем, что доходы населения растут более быстрыми темпами, люди увереннее себя чувствуют и готовы покупать», — сказал парламентарий.

В конце лета средний размер потребительского кредита упал на семь процентов. Если в июле он достигал 177,3 тысячи рублей, то в августе уменьшился до 164,9 тысячи рублей.