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19:43, 11 октября 2024Силовые структуры

В российском городе мигрант совратил школьницу и попал под суд

В Томске будут судить мигранта, совратившего школьницу на лавке в парке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Томской области суд рассмотрит дело в отношении иностаранца, совратившего 12-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2014 году гражданин Узбекистала приехал в России на заработки. 3 августа 2024 года в парке на улице Карла Ильмера в Томске он заметил школьницу на лавочке. Мигрант сел к ней и стал говорить на темы сексуального характера. Кроме того, он пытался потрогать потерпевшую. Она испугалась и убежала. Родители, узнав о произошедшем, обратились в полицию.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее в Москве следователи задержали бывшую преподавательницу по подозрению в совращении учениц.

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      Екатерина Кашурникова
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