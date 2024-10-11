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14:06, 11 октября 2024Силовые структуры

В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

В Челябинске поймали замглавврача станции по переливанию крови за крупную взятку

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске задержан заместитель главного врача станции по переливанию крови по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, следователи полагают, что мужчина получил деньги за то, что заключил договор на поставку оборудования, среди которого был аппарат для разлива и запайки ампул. Сумму взятки правоохранители не раскрыли. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации Ura.Ru, фигурант якобы получил деньги за общее покровительство некоему предпринимателю. За взятку врач подписал акты о вводе в эксплуатацию техники, которая устарела. Кроме того, источник агентства отметил, что он помогал бизнесмену с получением контрактов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова за получение взяток.

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      Анна Габай
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