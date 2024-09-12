Бывшего министра здравоохранения российского региона осудили за миллионные взятки

В Иркутской области суд приговорил экс-министра здравоохранения Сандакова

В Иркутской области суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Сандакова также оштрафовали на 80 миллионов рублей и конфисковали у него квартиру, приобретенную на полученные взятки. Его признали виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 174 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2021 года фигурант получил от руководителя подведомственной Минздраву организации часть взятки в размере миллиона рублей за назначение определенного лица на должность главного врача медучреждения. В том же году экс-министр рассказал заинтересованным предпринимателям о предстоящей закупке медицинского оборудования и обеспечил им конкурентные преимущества. В результате компания выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости более чем на 14 миллионов рублей. Деньги Сандаков и сообщники распорядились между собой.

В феврале 2022 года осужденный получил от руководителей частной фирмы семь миллионов рублей. Взамен Сандаков предоставил им конкурентные преимущества при проведении аукциона по закупке медицинского оборудования для нужд медицинских организаций. Для легализации этих денег фигурант совершил ряд операций с ценными бумагами, а в последующем приобрел квартиру в Москве.

Правоохранители также выяснили, что бывший глава ведомства не организовал предоставление необходимых лекарств несовершеннолетним детям-инвалидам. Однако по указанному эпизоду уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности.

Яков Сандаков был задержан осенью 2022 года. В марте 2024 года задержали бывшего замминистра здравоохранения Иркутской области Елену Голенецкую, которая в 2019 году уничтожила лекарств для онкобольных на сумму более 35 миллионов рублей.