В российском регионе почти вдвое увеличили выплату за участие в СВО

В Самарской области до 2 млн рублей выросла выплата за контракт с Минобороны

В Самарской области почти вдвое — до 2 млн рублей — выросла выплата за контракт с Минобороны и участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что два миллиона рублей являются совокупной суммой с единоразовой федеральной выплатой, которая составляет 400 тысяч рублей.

Прежде за заключение военного контракта в регионе платили 1,2 миллиона рублей. Выплату в повышенном объеме начнут выплачивать тем, кто подпишет контракт с Минобороны после 16 октября.

«В регионе [уже] были введены выплаты за ранения, увеличено количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих», — написал Федорищев.

Ранее жителям Белгородской области пообещали выплатить 3 миллиона рублей за подписание контракта на участие в СВО. Уточнялось, что получить деньги военные смогут в течение двух месяцев после подписания контракта.

