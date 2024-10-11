69-я параллель
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12:10, 11 октября 202469-я параллель

Последствия мощной вспышки на Солнце сняли на видео в российском регионе

Жители республики Коми сняли на видео возникшее из-за магнитной бури сияние

Жители республики Коми сняли на видео последствия мощной вспышки на Солнце — северное сияние, возникшее из-за возмущения магнитного поля Земли. Кадры публикует Telegram-канал «Коми — это Ж».

На выложенных кадрах видны огромные переливающиеся из зеленого в красный цвет столбы света.

Пик солнечной вспышки, вызвавшей магнитную бурю над российскими регионами, пришелся на период после полуночи 11 октября, когда индекс Kp достиг 8,66 единицы. Отметка девять единиц — максимально возможная величина, соответствующая экстремально сильной магнитной буре.

Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. Мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.

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      Марк Леонов
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