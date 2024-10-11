В российском регионе возбуждено дело после столкновения двух пассажирских автобусов

СК: в Татарстане возбудили дело из-за смертельной аварии с участием автобусов

В Татарстане возбудили дело из-за аварии с участием пассажирских автобусов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

По данным ведомства, водитель автобуса, в котором находились люди, при развороте не уступил дорогу автобусу без пассажиров.

ДТП произошло на участке автодороги М-7 «Волга» в пяти километрах от города Мензелинска. Пострадали десять человек, еще двоих спасти не удалось.