В российском регионе загадочно разиблась памятная плита Великой Отечественной войны

В Иркутской области упала плита с именами героев Великой Отечественной войны

Плита с именами героев Великой Отечественной войны на местном сельском мемориале в деревне Тимирязева Иркутской области разбилась за два дня до открытия памятника. Об этом сообщает Тайшет24.

Церемония была запланирована на 12 октября 2024 года. По словам местных жителей, в поломке виноват шквалистый ветер, а также подрядчик, сэкономивший на материалах. Представители подрядчика же уверены, что ветер не мог повалить плиту. Она была смонтирована в июле и за три месяца не покосилась. На создание мемориала из бюджета Иркутской области было выделено 500 тысяч рублей.

В версию о вандализме отказывается верить глава сельской администрации Лариса Агапова. «Не верю я, что наши люди могли сделать такое. Своими же руками помогали устанавливать и благоустраивать памятное место», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Вологде появится памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, что памятник «вождю» просили установить сами жители области.