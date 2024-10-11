В российской воинской части призывники создали ОПГ и грабили сослуживцев

В уральской воинской части ликвидировали ОПГ призывников, грабивших сослуживцев

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому из воинской части, дислоцированной в Челябинской области, который входил организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся грабежами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу.

Осужденный с другими призывниками избивал сослуживцев, требуя с них деньги. Потерпевшие переводили грабителям средства на банковский счет. Суд установил, что рядовой был главарем ОПГ. Он получил семь лет колонии общего режима.

Его сообщники ждут суда. ОПГ была ликвидирована правоохранительными органами, когда в воинской части вскрылись случаи грабежей и избиений.

11 октября сообщалось, что в Приморье Уссурийский районный суд вынес приговор в отношении четверых подростков за ограбление участника специальной военной операции (СВО).