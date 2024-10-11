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07:34, 11 октября 2024Россия

В Совфеде предложили запретить опекать более чем трех детей

Сенатор Гибатдинов предложил ограничить число взятых под опеку детей

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов разработал законопроект, согласно которому число детей, которых можно взять под опеку, не может быть больше трех человек. Об этом он сообщил РИА Новости.

В это число не будут входить кровные дети. Исключением для данного правила, как говорится в сопроводительных документах, будут те случаи, когда под опеку или попечительство попадают «братья или сестры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье».

Помимо этого, законопроект предполагает запрет на оформление опеки более чем на одного ребенка в год. Здесь исключение также будет касаться братьев и сестер или тех, кто ранее воспитывался вместе одним лицом.

Документ сенатор разработал вместе с главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной. Проект закона уже направили на получение заключения от правового управления Совета Федерации.

Ранее в Госдуме предложили разрешить временную опеку над детьми без статуса сироты. Согласно текущему Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» дети, фактически оставшиеся без попечения родителей, но не имеющие статуса сироты, не могут получить опеку и получать положенные сиротам меры поддержки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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