В Госдуме предложили разрешить временную опеку над детьми без статуса сироты

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил в своем телеграм-канале, что уже направил необходимые запросы в Минпросвещения и Исследовательский центр частного права при президенте, а также запросил позиции Генпрокуратуры и Минтруда по данному вопросу.

«Мы подняли проблему нахождения более 20 тысяч детей-сирот во временных учреждениях. Иногда это «временное размещение» может длиться годами. Дети, многие из которых де-факто брошены своими родителями, не могут найти себе другую семью, потому что их юридический родитель не подписал соответствующие бумаги, или длительное время скрывается. Органы опеки не могут с этим ничего сделать, а страдает ребенок. Необходимо разрешить органам опеки передавать таких детей в замещающие семьи с обоюдного согласия. Если можно спасти жизнь — нужно ее спасать», — сказал Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ.

Согласно текущему Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» дети, фактически оставшиеся без попечения родителей, но не имеющие статуса сироты, не могут получить опеку и получать положенные сиротам меры поддержки. Орган опеки сегодня наделен правом назначать опекуна или попечителя, но не обязан этого делать. В связи с тем, что законодательство фактически оставляет этот важнейший вопрос на усмотрение органов опеки в каждом конкретном случае, единый подход к защите прав и интересов таких детей отсутствует.

По словам Метелева, правовая коллизия уже устранена в Воронежской области благодаря усилиям губернатора Александра Гусева и призера Премии #МЫВМЕСТЕ Артема Азарова. В прошлом году Госдума поддержала ряд законопроектов о сиротах, одним из авторов которых также стал Артем Метелев — это инициативы о льготах для сирот при поступлении в колледжи и о закреплении механизма регистрации сирот в муниципальной администрации для получения ими мер поддержки.

