В США испугались последствий удара Израиля по Ирану

NYT: США опасаются роста цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану

Администрация президента США Джо Байдена опасается роста цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану и его энергетическим объектам. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

В частности, аналитики утверждают, что удары могут привести к задержке отправки ресурсов из Персидского залива, что будет иметь глобальные последствия.

«Существенное и продолжительное прерывание поставок энергоносителей из региона Персидского залива приведет к тому, что цены на нефть значительно превысят 100 долларов за баррель, что, скорее всего, приведет к глобальной рецессии», — приводит издание слова Боба Макналли, президента исследовательской фирмы Rapidan Energy Group.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете на фоне опасений, что Иран может нанести удар по их нефтяным объектам для урона Израилю. При этом официально страны региона опровергли подобные опасения, заверив, что они не являлись мишенями для Тегерана.