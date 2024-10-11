Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 11 октября 2024Мир

В США испугались последствий удара Израиля по Ирану

NYT: США опасаются роста цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена опасается роста цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану и его энергетическим объектам. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

В частности, аналитики утверждают, что удары могут привести к задержке отправки ресурсов из Персидского залива, что будет иметь глобальные последствия.

«Существенное и продолжительное прерывание поставок энергоносителей из региона Персидского залива приведет к тому, что цены на нефть значительно превысят 100 долларов за баррель, что, скорее всего, приведет к глобальной рецессии», — приводит издание слова Боба Макналли, президента исследовательской фирмы Rapidan Energy Group.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете на фоне опасений, что Иран может нанести удар по их нефтяным объектам для урона Израилю. При этом официально страны региона опровергли подобные опасения, заверив, что они не являлись мишенями для Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

      Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

      Словакия захотела участия России в конференции по Украине

      Иностранцы объяснили нежелание ехать в Россию фразой «рискованно, танки по улицам ездят»

      Стал известен второй соперник сборной России по футболу в ноябре

      Российская учительница раздвинула ноги в танце у шеста и попала на видео

      В России завершат испытания наплавного железнодорожного моста для армии

      Москвичам назвали сроки перехода на зимнюю резину

      Вор в законе Владимир Жураковский Пухлый предстанет перед российским судом

      Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше