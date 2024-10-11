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17:28, 11 октября 2024Мир

В США потребовали отставки главы Еврокомиссии

Риттер: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен должна уйти в отставку

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подталкивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, что может перерасти в глобальную ядерную войну, поэтому ей надо уйти в отставку. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X.

«Вы сами подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь России, тем самым делая альянс прямой стороной конфликта, что может привести к глобальной и ядерной войне. Поэтому лучший способ защитить будущие поколения — это уйти вам в отставку. Прямо сейчас», — отметил аналитик.

Риттер добавил, что политика фон дер Ляйен провоцирует прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.

9 октября фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева.

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      Дарья Устьянцева
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