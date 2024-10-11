Риттер: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен должна уйти в отставку

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подталкивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, что может перерасти в глобальную ядерную войну, поэтому ей надо уйти в отставку. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X.

«Вы сами подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь России, тем самым делая альянс прямой стороной конфликта, что может привести к глобальной и ядерной войне. Поэтому лучший способ защитить будущие поколения — это уйти вам в отставку. Прямо сейчас», — отметил аналитик.

Риттер добавил, что политика фон дер Ляйен провоцирует прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.

9 октября фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева.