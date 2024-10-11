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01:31, 11 октября 2024Мир

В США предупредили Украину о последствиях одного решения

NYT: повышение налогов на Украине приведет к гневу населения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение властей Украины о повышении налогов нанесет серьезный ущерб стране на фоне ухудшающегося благосостояния украинцев. С соответствующим предупреждением выступило американское издание The New York Times (NYT).

«Когда господин [Владимир] Зеленский вернется домой, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена», — указано в материале.

Утверждается, что население страны относится к повышению налогов резко негативно, которое и без этого испытывает серьезные финансовые проблемы. По словам замглавы комитета Верховной рады по экономическому развитию Алексея Мовчана, у Киева нет другого выбора, поскольку «речь идет о выживании в этой войне».

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла закон о повышении налогов. Законопроект поддержали 247 членов парламента.

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      Артём Верейкин
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