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03:06, 11 октября 2024Мир

В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по Украине

FT: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов

Фото: Rainer Unkel / IMAGO / Global Look Press

США могут отказаться от своего требования к Европейскому союзу (ЕС) о длительной блокировке активов России и поучаствовать в предоставлении Украине помощи за счет прибыли от активов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Утверждается, что Вашингтон изначально требовал, чтобы ЕС заморозил активы РФ на три года, однако этому помешало вето Венгрии. Тем не менее, США по-прежнему готовы участвовать в предоставлении Киеву кредита в 35 миллиардов евро за счет активов, при этом окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что с участием США сумма, выделяемая Евросоюзом, станет меньше, хотя доля Вашингтона еще не согласована. Источники газеты подчеркнули, что на США «оказывается давление», чтобы Вашингтон предоставил Киеву ту же сумму, что и Брюссель. По словам американского чиновника, сохранение санкций все еще является основным требованием США для участия, но стороны продолжают «усердно» работать над поиском альтернатив.

Ранее США назвали условие, при котором они готовы предоставить Украине кредит на 20 миллиардов долларов с погашением из замороженных активов России. США хотят, чтобы ЕС скорректировал антироссийские санкции и увеличил срок их действия, однако если Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Киеву кредит, но на меньшую сумму.

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      Артём Верейкин
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