В урагане «Милтон» увидели неожиданную опасность

ABC: ураган «Милтон» рискует серьезно подорвать здоровье жителей США

Ураган «Милтон», как и другие обрушившиеся на США тропические штормы, рискует серьезно подорвать здоровье жителей страны. Неожиданную опасность в природном явлении увидели ученые, пишет ABC News.

С 1930 по 2015 годы на США обрушилось 500 крупных штормов — они унесли жизни тысяч людей и привели к негативным последствиями для сферы здравоохранения. Причем речь идет не о травмах или других нанесенных непосредственно ураганами увечьях. После экстремальных явлений часто случались вспышки инфекционных заболеваний и усугублялись хронические — в том числе респираторные, болезни сердца и психические недуги.

Причинами роста заболеваний становятся загрязнение воздуха и резкое повышение уровня воды — это приводит к стремительному распространению плесени и аллергенов. Поэтому эксперты считают, что властям нужно заниматься устранением не только прямых, но и косвенных последствий стихийных бедствий.

Ранее стало известно, что общие страховые убытки от ураганов в США по итогам 2024 года после того, как на штат Флорида обрушился ураган «Милтон», составят более 100 миллиардов долларов.