Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 11 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о высокой активности Иностранного легиона ВСУ в Часовом Яре

«Эспаньола»: Иностранный легион ВСУ проявляет особую активность в Часовом Яре

Фото: Michal Dyjuk / AP

Подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 23-й отдельной бригады проявляют особую активность в боестолкновениях в Часовом Яре. Об этом рассказал глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

По его словам, с российской стороны особую успешную активность проявляет группа «Совы», применяющая беспилотники самодельного типа системы «Привет-82». При этом у подразделений ВСУ сохраняется боевой настрой, они собираются оборонять город и не верят в военное поражение.

Чукча добавил, что украинская армия массированным образом использует все виды ударных и разведывательных дронов передового западного производства.

Ранее российские военные рассказали, что окрестности Часова Яра все чаще в последнее время оказываются под огнем зажигательных смесей, которые ВСУ сбрасывают с беспилотников. Поэтому военнослужащие уделяют особое внимание маскировке на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Перебежали через границу». Командир «Ахмата» заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники

      Раскрыта концентрация загрязняющих веществ в воздухе после выброса на нефтебазе в Феодосии

      Названы самые бюджетные направления для отдыха в период осенних каникул

      В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

      Бывший посол США раскрыл позицию Вашингтона по членству Украины в НАТО и ЕС

      В Раде предрекли новые повышения налогов на Украине

      Украина атаковала российский регион тремя беспилотниками

      Российский губернатор объявил об установке памятников Сталину и Ивану Грозному

      Создатель GTA IV раскрыл тайну игры спустя 17 лет

      В России столкнулись два пассажирских автобуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше