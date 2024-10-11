«Эспаньола»: Иностранный легион ВСУ проявляет особую активность в Часовом Яре

Подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 23-й отдельной бригады проявляют особую активность в боестолкновениях в Часовом Яре. Об этом рассказал глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

По его словам, с российской стороны особую успешную активность проявляет группа «Совы», применяющая беспилотники самодельного типа системы «Привет-82». При этом у подразделений ВСУ сохраняется боевой настрой, они собираются оборонять город и не верят в военное поражение.

Чукча добавил, что украинская армия массированным образом использует все виды ударных и разведывательных дронов передового западного производства.

Ранее российские военные рассказали, что окрестности Часова Яра все чаще в последнее время оказываются под огнем зажигательных смесей, которые ВСУ сбрасывают с беспилотников. Поэтому военнослужащие уделяют особое внимание маскировке на поле боя.