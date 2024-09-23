Штурмовики ВС России рассказали о боях близ Часова Яра

Военнослужащие штурмовых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) рассказали о боях близ населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Их слова передают «Известия».

Как отмечают военнослужащие, окрестности Часова Яра все чаще в последнее время оказываются под огнем зажигательных смесей, которые украинская армия сбрасывает с дронов.

«Маскировка превыше всего. Если ты хорошо замаскирован, тебя сложно будет найти БПЛА и, соответственно, отработать по тебе артиллерией», — передает издание слова военнослужащего с позывным Сява.

Как добавляет издание со слов военных, вытеснение Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит армии России взять под контроль не только сам Часов Яр, но и прилегающие к нему населенные пункты.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что вся оборона ВСУ в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Эксперт подчеркнул, что украинская армия находится в критическом положении сразу на нескольких направлениях. По его словам, Киев скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.