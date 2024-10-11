В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

ОТГ «Луганск»: российские войска продвинулись в Торецке

Вооруженные силы России немного продвинулись в Торецке. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Бобовникова в эфире канала «Единые новости».

По ее словам, ситуация для украинской армии остается сложной. Наиболее трудное положение складывается возле Торецка и Нью-Йорка. Кроме того, российские войска не оставляют попыток пробить оборону и в районе Часова Яра.

«Там, несмотря на уменьшение количества штурмов, враг заводит новое пополнение на передовые позиции. И мы думаем, что это "затишье перед бурей", и они усилят штурмовые действия на этом направлении», — сказала она

Ранее на Украине заявили о потере последних населенных пунктов перед Мирноградом. Сообщается о потере ВСУ контроля над Николаевкой, Красным Яром и Крутым Яром.

